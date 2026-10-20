Vecinos de Piles vuelven a sus casas: "Toda mi vida está aquí y todo está destrozado"

Valencia, 20 de octubre de 2026. Vecinos de la zona de playa de la localidad valenciana de Piles donde intentan recuperar la normalidad tras el temporal de lluvias que azotó este municipio que quedó incomunicado el lunes como consecuencia de la dana Adam. Este martes por la mañana los vecinos han podido regresar a sus casas y retirar los enseres dañados por la inundación en el interior de sus domicilios. Vehículos pesados como tractores y grúas han colaborado en las tareas de limpieza en la retira de muebles. Mila, una vecina de este municipio, ha explicado que estaba durmiendo junto a sus mascotas hasta que el sonido de la alerta le despertó y vio que el agua le llegaba hasta los tobillos. "No creía que iba a subir tanto el agua", ha explicado esta vecina que tuvo que ser auxiliada por los bomberos para poder subir al piso de un familiar en una quinta altura en un edificio ubicado frente a su domicilio. "Toda mi vida está aquí y todo está destrozado", ha asegurado etsa vecina visiblemente emocionada por la pérdida de enseres, mobiliario y recuerdos de su casa afectada por la dana.