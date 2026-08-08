Vecinos de San Fernando de Henares expresan su preocupación por el deterioro de sus viviendas

Madrid, 8 de agosto de 2026. Los vecinos de San Fernando de Henares (Madrid), quienes se han visto afectados por las grietas que se han producido por las obras de la Línea 7 del Metro de Madrid, han expresado su preocupación por la afectación que estas obras está generando en sus viviendas. Algunos de ellos han lamentado la situación, señalando que es "un sufrimiento". Además, han señalado que no les han ofrecido ningún tipo de solución, más allá de una cantidad de dinero que consideran "insuficiente".