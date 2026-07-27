Publicado 27/07/2026 19:01:21 +02:00CET

Vecinos de Valdemaqueda viven con miedo e incertidumbre tras ser desalojados por los incendios

Boadilla del Monte, Madrid, 27 de julio de 2026. Los vecinos del municipio madrileño de Valdemaqueda han sido desalojados como consecuencia de los incendios forestales que están afectando a la Sierra Oeste de Madrid. Por medio de autobuses o mediante sus propios medios, los vecinos se han desplazado al pabellón deportivo Felipe VI en Boadilla del Monte, donde deberán esperar a poder regresar a sus casas. Muchos de ellos han expresado su miedo e incertidumbre por abandonar sus hogares y, además, han asegurado que no creían que finalmente tuvieran que ser desalojados.