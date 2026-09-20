Vega (CUP) ve un "oxímoron" ampliar el Aeropuerto del Prat y que sea "sostenible"

Barcelona, 20 de septiembre de 2026. La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha calificado de "oxímoron" tratar de convertir el Aeropuerto de Barcelona en el más sostenible de Europa ampliándolo como declaró el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, según ha dicho. En declaraciones antes de la manifestación contra la ampliación de Aeropuerto en el paseo de Gràcia de la capital catalana, ha abogado por "tumbar" la propuesta de ampliación y echar al PSC tanto del Govern de la Generalitat como de la Alcaldía de Barcelona. Además, ha considerado de una "claridad impresionante" que los catalanes no necesitan la ampliación. "Vivimos en un país ahogado por el turismo, en una ciudad ahogada por el turismo, mientras un tercio de los catalanes no pueden hacer vacaciones", ha lamentado. Ha reiterado que no la ampliación no hace falta: "Como queda bastante claro que no necesitamos al PSC ni en el país ni en Barcelona".