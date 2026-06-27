Vehículos clásicos se reúnen este sábado en Trápaga para reunir fondos contra el cáncer

Bilbao, 27 de junio de 2026. La Concentración Benéfica de vehículos Clásicos de Ugarte celebra este sábado su primera edición en el Valle de Trápaga-Trapagaran (Bizkaia). Coches, motos, una ambulancia antigua, un Azulito clásico de Bilbao e incluso un vehículo militar estadounidense de cerca de 70 años de antigüedad, entre otras piezas automovilísticas de colección, se han dado cita en Ugarte para una jornada festiva. El evento está organizado por la Asociación Vehículos Clásicos Mantra y los beneficios se destinan íntegramente a apoyar a la asociación La Cuadri del Hospi, encargada de la humanización, apoyo e investigación del cáncer infantil.