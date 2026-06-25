Venezolanos relatan la devastación de los terremotos y movilizan ayuda humanitaria desde España

Madrid, 25 de junio de 2026. Diferentes venezolanos y venezolanas que residen en España nos han trasladado cómo han vivido estos terremotos desde la distancia y cómo se encuentran sus familiares y amigos. Una de ellas ha sido Anabela Torres que ha asegurado que su hermano fue la primera persona que le notificó sobre los daños estructurales en el edificio donde reside su familia, quienes "tuvieron que dormir fuera". Además, Manuel Rodríguez, de la Plataforma Ayuda Venezuela, ha informado que ya se han movilizado para organizar centros de acopio, indicando que "la Plataforma Ayuda Venezuela, conjuntamente con otras 56 asociaciones, ya estamos preparando un centro de acopio, tanto en Madrid como fuera de Madrid, para que la gente pueda donar", con la intención de que "esto llegue a los hospitales" a través de Cáritas.