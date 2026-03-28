Viajes, alojamientos y procesiones: preparativos para disfrutar de la Semana Santa

Madrid, 28 de marzo de 2026. Se acerca la semana santa y con ella, el incremento de desplazamientos en todo el país. Ante ello, la Organización de Consumidores y Usuarios ha querido recordar la importancia de planificar con antelación y actuar con cautela para disfrutar de unas vacaciones seguras. También es una semana de intenso trasiego en tiendas de artículos cofrades, que funcionan desde hace semanas a toda máquina para surtir al cofrade de lo necesario para adornar balcones, perfumar viviendas con el aroma del incienso y proveer de cirios a las hermandades.