Víctimas del metro hacen un homenaje por el 20 aniversario frente al maltrato institucional

Valencia, 3 de julio de 2026. La presidenta de la Asociación Víctimas del Metro, Rosa Garrote, explicaba, en el homenaje por el 20 aniversario del accidente de metro de Valencia, que la asociación nació con el objetivo de que "se hiciera una investigación más allá del de la velocidad, que se estableciera las responsabilidades y que se se establecieran las medidas necesarias para evitar en lo posible que volviera a suceder": "Queríamos recordar el accidente para evitar que volviera a suceder". El miembro y expresidente de la Asociación Víctimas del Metro, Enrique Julio, incidía que ha sido una combinación de "sensaciones y emociones" el acto del 20 aniversario y, lamentablemente, han "aprendido a vivir con ello". Otra miembro de la Asociación Víctimas del Metro, Beatriz Garrote, decía que le cuesta reconocer la "fuerza" que se tuvo "hace 20 años", y ha reconocido que "las heridas sigue muy cerca".