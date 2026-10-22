Víctimes de la Dana esperan que el Tribunal Constitucional no aplique el aforamiento a Mazón

Valencia, 22 de octubre de 2026. La Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre respecto al aforamiento de Carlos Mazón y por las acciones que están llevando a cabo para pedir que concluya, ha comentado que "la única posibilidad" que existe para que termine "es que el Tribunal Constitucional no se lo aplique". La presidenta de esta asociación, Mariló Gradolí, considera que se trata de un aforamiento "fraudulento": "Es un diputado que no está trabajando. Eso insulta a las víctimas. El derecho a saber la verdad tendría tiene que estar por encima del aforamiento de alguien que actuó muy mal el 29 de octubre de 2024". Gradolí ha criticado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana le haya hecho "un traje a medida" a Mazón para que la jueza "no le pueda ni interrogar como testigo o como imputado".