Los vigilantes de prevención de incendios se manifiestan para exigir mejoras

Valencia, 14 de agosto de 2026. El portavoz de STAS-Intersindical en VAERSA, Toni Bernat, habla sobre las mejoras que exige el personal de prevención de incendios de la Comunitat Valenciana en la manifestación enfrente del Palau de la Generalitat. Las reivindicaciones de los vigilantes hasta ahora, que las consideran razonables, se dirimen, en tenemos mucha voluntad, lo estamos estudiando, lo hablaremos, lo negociaremos. Los que prevén incendios lamentan que costaría muy poco reconocer el trabajo que hacen y que les traten bien.