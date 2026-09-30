Vilajoana (ApcEspaña) alerta de que los decretos de vivienda ya paralizan proyectos de alquiler

Barcelona, 30 de septiembre de 2026. El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Xavier Vilajoana, ha tildado de "vorágine legislativa" la aprobación de los dos reales decretos de vivienda el pasado martes por parte del Consejo de Ministros, y ha alertado de ya están paralizando proyectos de vivienda destinadas al alquiler. En un encuentro con medios para presentar el V Congreso Nacional de Vivienda, que se celebrará en Barcelona los días 7 y 8 de octubre, Vilajoana ha afirmado que en las últimas 48 horas desde el anuncio de los reales decretos ya han recibido llamadas de promotores de proyectos 'build to rent' que han afirmado que pasarán a ponerlos al mercado de la compraventa.