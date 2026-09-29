Villa Ahora, el pueblo más joven de España, celebra sus segundas fiestas patronales

Madrid, 29 de septiembre de 2026. Los más de 700 habitantes de Villa Ahora, el pueblo efímero creado por Ron Barceló, se han reunido este 25 de septiembre para celebrar sus segundas fiestas patronales. Una jornada que ha convertido la localidad en el escenario de una auténtica fiesta de pueblo, recuperando la esencia de las verbenas y los reencuentros. Villa Ahora ha reunido en un mismo espacio todo aquello que hace únicas a las fiestas de pueblo: las orquestas, los bailes improvisados, las canciones que todo el mundo conoce y los encuentros que surgen cuando menos te los esperas. Un homenaje al espíritu de las fiestas populares, reinterpretado bajo la filosofía 'Vive Ahora' de Ron Barceló. Los más de 700 ciudadanos de Villa Ahora asistentes han disfrutado de una experiencia diseñada para despedir el verano por todo lo alto. Un encuentro en el que los 'barcelovers' han demostrado que, cuando se trata de celebrar con amigos y crear recuerdos inolvidables, toca pueblo.