El Virgen del Rocío obtiene dos nuevos CSUR en las áreas de Endocrinología y Cirugía Torácica

Écija (Sevilla), 24 de octubre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha participado este sábado en unas jornadas organizadas por la Fundación Internacional Aproni y Semergen en Écija (Sevilla), donde ha informado que el Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha obtenido dos nuevas designaciones de Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) por parte del Ministerio de Sanidad.