‘La Visita del Dog-tor’, terapia asistida con perros en residencias de personas mayores

Valencia, 23 de julio de 2026. Según la Organización Mundial de la Salud, la soledad y el aislamiento social son factores de riesgo que pueden afectar a la salud mental en las etapas más maduras de la vida. Por eso, por el Día de los Abuelos (26 de julio), la Fundación ACAVALL, con el apoyo de la Fundación Royal Canin, han impulsado el proyecto La Visita del Dog-tor, una iniciativa que busca apoyar a las personas mayores. Esta iniciativa se materializa a través de sesiones periódicas en las residencias con distintas dinámicas en las que los perros son el hilo conductor, siempre en coordinación con los equipos de los centros. Los voluntarios de la Fundación ACAVALL buscan en cada sesión que las personas se sientan mejor y no tengan tanto estrés. La protagonista de esta sesión ha sido Calma, que, junto a Raúl, voluntario del programa, disfruta de las actividades planificadas para apoyar a las personas mayores que participan en el taller. El proyecto busca también dar visibilidad a las terapias asistidas con animales y promover su integración en el cuidado de las personas mayores. Además, hace que estas personas salgan de sus rutinas y aportándoles muchos beneficios la compañía de perros como Calma. El programa que realizará más de 200 sesiones durante los dos próximos años en la provincia de Valencia está teniendo muy buena acogida. Una visita especial que, gracias a la estimulación y conexión, evidencia el impacto positivo en los participantes.