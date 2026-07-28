Visto para sentencia el juicio del 'Caso Kitchen' tras cuatro meses de vista oral

Madrid, 28 de julio de 2026. El juicio celebrado en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen ha concluido este martes tras cuatro meses de vista oral y ha quedado visto para sentencia, según ha confirmado la magistrada Teresa Palacios. Con la lectura de los informes finales por parte de las defensas de los acusados ha terminado este juicio que durante estos meses ha investigado el presunto espionaje orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa manera, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el PP. (Fuente: Europa Press / Audiencia Nacional / Congreso)