Vivas declara que avisó al Gobierno antes de la entrada masiva en Ceuta y Moncloa lo minimizó

Madrid, 30 de septiembre de 2026. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha salido de la Audiencia Nacional tras más de dos horas de declaración como testigo, donde ha asegurado que llegó a hacer diez intentos de contacto con el Gobierno en los días previos a la entrada masiva de migrantes. "Yo creo que hubo intentos de diez intentos de comunicarnos con el presidente del Gobierno, a través de llamadas y de mensajes", ha señalado. Según su relato, de esos diez intentos solo tres tuvieron respuesta. Vivas asegura que en esas comunicaciones se le trasladó que el asunto estaba siendo tratado con los ministerios competentes y que se consideraba una cuestión migratoria.