Vivian asegura estar "perfecto" tras meses lesionado: "Me debo al club"

Lezama (Bizkaia), 30 de septiembre de 2026. El jugador del Athletic Club, Dani Vivian, ha asegurado este miércoles que se encuentra "perfecto" y totalmente recuperado de los problemas en la inserción del aductor que llevaba arrastrando desde el pasado mes de enero. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el defensa ha revelado el calvario físico que atravesó la pasada campaña, decidiendo no parar para poder ayudar al equipo. "Me debo al club, me sacrifiqué por ello y asumo que igual no pude estar a mi cien por cien", ha confesado el jugador, admitiendo que sufrió mucho y tuvo que conformarse con rendir a su "80 por ciento", logrando disputar los fines de semana a base de antiinflamatorios y un intenso trabajo de gimnasio.