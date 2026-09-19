Publicado 19/09/2026 11:36:16 +02:00CET

El volcán 'Tajogaite': una herida que no cicatriza cinco años después en La Palma

La Palma, 19 de septiembre de 2026. El 19 de septiembre de hace cinco años, mientras muchos canarios se sentaban a la mesa, la tierra se abrió en la zona de Cabeza Vaca, en el municipio de El Paso, tras una crisis sísmica que se prolongó durante varias semanas y que aventuraba una erupción en la isla, heredera de la del Teneguía (1971). El bautizado como volcán 'Tajogaite' --aunque muchos palmeros prefieren referirse a la erupción de Cumbre Vieja-- rugió y escupió lava y cenizas durante 85 días dejando a unas 7.000 personas desalojadas, casi 2.000 viviendas, fincas y edificaciones afectadas y daños directos valorados en unos 1.000 millones. (Fuente: Europa Press/ACFIPRESS/AP)