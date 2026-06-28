Voluntarios venezolanos piden medicamentos y apuntan que ropa y calzado "no son necesarios"

Madrid, 28 de junio de 2026. El presidente de Refugiados Sin Fronteras, Sergio Contreras, ha informado de que se han recogido ya decenas de toneladas de medicamentos e insumos de primeros auxilios en Madrid. Además, ha detallado que aquello que más se necesita son "pastillas potabilizadoras, anticoagulantes, antibióticos o calmantes", así como artículos de higiene e higiene femenina. El presidente ha pedido a los donantes que "no lleven agua, ropa o calzado" porque "ocupan mucho espacio y no son necesarios".