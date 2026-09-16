Publicado 16/09/2026 14:13:28 +02:00CET

Von der Leyen pide vetar las redes a menores de 13 años y acceso con restricciones hasta los 15

Estrasburgo (Francia), 16 de septiembre de 2026. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado una propuesta para vetar las redes a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15, siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos 'ad hoc' creado para responder a la presión de países que como Francia y España reclaman una edad mínima de acceso para proteger a los menores de los riesgos por la falta de control por parte de las plataformas. (Fuente: Comisión Europea)