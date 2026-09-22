Vox aclara que es "el único partido" que se opone al reparto de menores migrantes

Madrid, 22 de septiembre de 2026. La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Pepa Millán, ha aclarado que su formación "es el único partido" que se opone al reparto de menores migrantes no acompañados. "Estos menores que están secuestrados por el Gobierno de España, porque esto es un secuestro institucionalizado. Vox se opone frontal y rotundamente al tráfico de personas que está perpetrando el Gobierno de España, llamando reparto a secuestrar a los menores y arrebatarlos de sus padres y de sus países", ha criticado este martes Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja. (Fuente: Congreso)