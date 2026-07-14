Vox acusa al Gobierno de usar el cambio climático como "excusa" tras incendio de Los Gallardos

Madrid, 14 de julio de 2026. La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha acusado al Gobierno de usar el cambio climático como "excusa" tras el incendio de Los Gallardos (Almería). "El Gobierno se apresuró a hablar de forma muy imprudente sobre el cambio climático como excusa para descargar las responsabilidades de las Administraciones y nosotros lo que pedimos es prevención en los montes que cada día están más abandonados, preparar a los equipos y escuchar a los que mejor conocen, mucho antes de que se abre el periodo de incendios, lo que puede suceder en estas circunstancias porque si no siempre será tarde", ha asegurado en rueda de prensa en la Cámara Baja. (Fuente: Congreso)