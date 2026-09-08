Vox celebra la suspensión del derecho al voto de los inscritos por la 'ley de nietos'

Madrid, 8 de septiembre de 2026. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, se ha congratulado este martes de la decisión del Tribunal Supremo de suspender de manera cautelar el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', así como las nuevas altas en el mismo. "Hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones", ha dicho. (Fuente: Congreso)