Vox culpa al Gobierno de haber "soltado" al exdirigente de ETA Henri Parot

MADRID, 9 de septiembre de 2026. El diputado nacional de Vox por Jaén y víctima del terrorismo, Francisco José Alcaraz, ha culpado al Gobierno del tercer grado penitenciario que el Gobierno vasco ha concedido este miércoles al exdirigente de la banda terrorista ETA Henri Parot. "A este asesino (...) no lo ha soltado la justicia, lo han soltado las políticas penitenciarias que pactó el Partido Socialista con la banda terrorista ETA", ha afirmado en un vídeo difundido este miércoles, en el que ha afirmado que las víctimas del terrorismo se encuentran "consternadas". (Fuente: Vox)