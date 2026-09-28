Vox defenderá que la "prioridad nacional" es "clave" y espera de Llorca "cumplir lo pactado"

Valencia, 28 de septiembre de 2026. El grupo parlamentario de Vox en Les Corts Valencianes espera que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, realice propuestas en el Debate de Política General que arranca este lunes en el parlamento y, consideran que la "prioridad nacional es la clave siempre porque para eso son los nacionales los que nos han votado para que seamos su representantes". Así lo ha manifestado el portavoz de Vox en el parlamento autonómico, José María Llanos, quien ha destacado que "va a haber prioridad de aquellos que cotizan, de aquellos que están arraigados, de aquellos que tienen un acumulado histórico, de aquellos que son jóvenes y que necesitan poder desarrollar un proyecto de futuro y una vivienda, de aquellos que son familia numerosa, de aquellos que tienen familiares con discapacidad". "Esos son los criterios fundamentales para la prioridad nacional", ha insistido.