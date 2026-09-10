Vox dice que al Gobierno "no le importa el miedo e inseguridad" que genera el narcotráfico

Algeciras (Cädiz), 10 de septiembre de 2026. El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Asuntos Locales, Manuel Gavira, ha manifestado que "tenemos un Gobierno que no le importa el miedo, la intranquilidad y la inseguridad que genera el narcotráfico en las organizaciones criminales en Andalucía ni en España". Además, el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha afirmado que "Andalucía es hoy el epicentro del crimen organizado y del narco a nivel europeo".