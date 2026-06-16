VOX dice que habrá acuerdo en Andalucía si dan prioridad a los andaluces

Madrid, 16 de junio de 2026. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, cree que su formación y el PP "no tendrán problema en ponerse de acuerdo" en Andalucía "si la prioridad" del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno Bonilla, "son los andaluces". En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha recomendado al PP "aceptar el resultado de las urnas" y asumir que Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta en Andalucía, por lo que requiere de su apoyo para revalidar su mandato. (Fuente: Congreso)