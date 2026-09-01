Vox llama a ir a las manifestaciones por Ceuta y critica la "tibieza" del PP

Madrid, 1 de septiembre de 2026. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha llamado a participar este miércoles 2 de septiembre en las manifestaciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo de Ceuta y ya ha adelantado, frente a "la tibieza" que achaca al PP, que en esas citas no sólo apoyarán a los ceutíes, sino que también denunciarán a los culpables de la situación: Marruecos y el Gobierno. "No son para cantar villancicos", ha dejado claro. (Fuente: Congreso)