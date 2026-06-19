Vox percibe "buena disposición" en su negociación con PP-A e incide en priorizar las medidas

Córdoba, 19 de junio de 2026. El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha confirmado este viernes que hay "buena disposición" entre su partido y el PP-A en el marco de las negociaciones abiertas para buscar un posible acuerdo de gobernabilidad en esta comunidad autónoma tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, y ha incidido en priorizar las "medidas" que se acuerden sobre "quién las ejecuta", sin confirmar o descartar así si Vox querría formar parte de un gobierno de coalición con los 'populares'.