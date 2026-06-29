Vox pide a Sánchez "no alargar la agonía" con los Presupuestos

Madrid, 29 de junio de 2026. Vox ha insistido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no "alargue la agonía" presentando los Presupuestos Generales del Estado de 2027, que convoque elecciones y que se ponga a disposición de la Justicia por los casos de corrupción que afectan a su entorno político y familiar. En la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política, el portavoz de Vox, José María Fúster, ha censurado que, después de tantos años sin Presupuestos, ahora Sánchez quiere comenzar los trámites para aprobar las cuentas del próximo ejercicio. (Fuente: Vox)