Vox se querellará contra Leire Díez por presunta trama para intimidar a jueza de David Sánchez

Madrid, 21 de septiembre de 2026. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que los servicios jurídicos de su partido interpondrán una querella contra la llamada 'fontanera del PSOE', Leire Díez, y contra las personas que hubieran participado en una supuesta operación dirigida contra la jueza Beatriz Biedma, que investigó el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, condenado prevaricación administrativa por su contratación por la Diputación de Badajoz.