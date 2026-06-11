Vox sitúa como prioridad políticas y no "sillones": "No renunciamos a estar en el Gobierno"

Sevilla, 11 de junio de 2026. El portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, ha querido dejar claro este jueves, tras la sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura, que para su partido, ante las negociaciones con PP-A que se van a llevar a cabo de cara a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, la prioridad van a ser las "políticas" y las "medidas" y no los "sillones", como se ha demostrado con la composición de la nueva Mesa de la Cámara, y ha precisado que con sus palabras no quiere decir que su formación "renuncie" a estar en el Gobierno autonómico ni que vaya a "entrar".