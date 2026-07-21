Vox tacha de "ocurrencia" que el PP estudie pedirle que no concurra en todas las provincias

Madrid, 21 de julio de 2026. Vox ha tachado de "ocurrencia" la posibilidad de que el PP le pida que no concurra en todas las provincias en las próximas elecciones generales con el fin de que no reste escaños a la derecha en aquellas en las que los de Santiago Abascal no los logran. "Estas cosas del PP ¿quién las piensa?", se ha preguntado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, a propósito de una información que publica el periódico 'La Razón' que apunta que los 'populares' podrían estar planteándose ofrecer un pacto a Vox en este sentido. (Fuente: Congreso)