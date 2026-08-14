Vox valora la prórroga de Almaraz: "La realidad se ha impuesto al fanatismo de Sánchez"

Mérida, 14 de agosto de 2026.
La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha valorado la prórroga de la central de Almaraz y ha destacado que, con ella, "la realidad se ha impuesto al fanatismo de Pedro Sánchez".
"La mafia de Pedro Sánchez lleva años trabajando para cerrar la central nuclear de Almaraz. Hoy la realidad se ha impuesto y hemos logrado una importante victoria. Se va a prorrogar su funcionamiento hasta 2030. La realidad se ha impuesto al fanatismo de Pedro Sánchez", ha aseverado Checa.
(Fuente: VOX Extremadura)