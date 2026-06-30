Publicado 30/06/2026 13:08:22 +02:00CET

Vox ve "golpe de estado" con nacionalizaciones y pide quitar voto por correo del exterior

Madrid, 30 de junio de 2026. Vox considera que el proceso de nacionalizaciones con la llamada 'Ley de Nietos' supone un "golpe de estado a cámara lenta" y, además de pedir la suspensión de esa norma, propone privar a los españoles residentes en el extranjero de la posibilidad de ejercer el derecho a voto por correo, de manera que si quieren votar sólo puedan hacerlo directamente de forma presencial en los consulados o embajadas, aunque estén a cientos de kilómetros de distancia. Así lo ha reclamado este martes el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo. (Fuente: VOX)