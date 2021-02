Netflix ha lanzado el primer tráiler de la serie documental Amend: The Fight for América (Enmienda: La lucha por Estados Unidos), presentada por Will Smith, que en seis episodios repasará la creación, interpretación y la práctica actual de la 14ª Enmienda de Estados Unidos, que establece la igualdad de derechos ante la ley para todos los individuos y fue una de las principales cláusulas de abolición de la esclavitud.(Fuente: Netflix)