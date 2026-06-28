World Vision intensifica la asistencia psicológica y amplía entrega de alimentos en Venezuela

Madrid, 28 de junio de 2026.
La ONG World Vision prioriza desde el primer momento tras los terremotos en Venezuela "la atención psicológica, especialmente a niños y a niñas, dado que se trata de "un trauma increíble" para menores que han perdido familiares o han permanecido bajo los escombros. La directora de comunicación de World Vision en Madrid, Eloísa Molina, ha explicado que World Vision ha adaptado su estrategia de distribución de alimentos ante las dificultades que enfrentan las familias afectadas, señalando que "estamos rotando rápidamente para poder entregar comida ya cocinada porque las familias nos están dejando ver que no tienen los medios para cocinar". La organización, socia del Programa Mundial de Alimentos, ha identificado que incluso aquellas viviendas que no se han derrumbado carecen de recursos básicos para la preparación de alimentos.