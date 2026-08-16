Xosé Humberto Baena: la historia del último fusilado del franquismo

Vigo, 16 de agosto de 2026. Cincuenta años después de ser asesinado injustamente por el régimen franquista, el nombre de Xosé Humberto Baena Alonso (1950-1975), joven "idealista" y militante antifascista, forma parte de la historia de España por ser el último fusilado de la dictadura el 27 de septiembre de 1975, tras ser condenado a muerte en un proceso que su familia siempre ha denunciado como "injusto e ilegal". Su hermana, Flor Baena, relata en una entrevista con Europa Press el largo camino recorrido durante medio siglo para defender la inocencia de Xosé Humberto y lograr la nulidad de su sentencia, reconocida finalmente por el Gobierno de España el 16 de julio de 2025.