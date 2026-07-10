Xunta comunica a Altri el archivo definitivo del proyecto en Palas de Rei al verlo "inviable"

Santiago de Compostela, 10 de julio de 2026. La Consellería de Economía e Industria ha comunicado a Altri el archivo "definitivo y firme" del proyecto previsto para Palas de Rei (Lugo) al considerar que las alegaciones presentadas por la empresa lusa son "inadecuadas e insuficientes" y que la factoría es "inviable" en la condiciones planteadas. El anuncio lo ha realizado este mediodía la responsable del departamento autonómico, María Jesús Lorenzana, en declaraciones a los medios, en las que ha precisado que se trata de una resolución administrativa y, al igual que todas, cabe presenta un recurso contra ella.