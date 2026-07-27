La Xunta eleva su techo de gasto para 2027 por encima de los 15.000 millones, un 5,5% más

Santiago de Compostela, 27 de julio de 2026. El Consello de la Xunta ha dado luz verde a un techo de gasto no financiero que supera los 15.000 millones de euros para 2027, un 5,5% más que en el ejercicio anterior, lo que supone una cifra récord en la serie histórica. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que ha destacado que "por primera vez" se alcanza esta cifra y, además, "con fondos ordinarios", ya que para el próximo año no computarán los fondos extraordinarios derivados de la pandemia y del mecanismo de resiliencia europeo. (Fuente: Xunta de Galicia)