Publicado 28/06/2026 15:08:46 +02:00CET

La Xunta de Galicia entrega las Medallas Castelao 2026

Santiago de Compostela, 28 de junio de 2026. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha hecho entrega este sábado de las Medallas Castelao 2026, concedidas a la Fundación Andrea, al músico Esteban Batallán Cons, a la científica Mar Capeáns Garrido, al atleta Adrián Ben y a la propietaria de los restaurantes La Penela, María Barallobre. Se trata de una condecoración de carácter civil otorgada por la Xunta a las personalidades e instituciones que destacan por su trabajo en el campo artístico, literario, deportivo, económico o intelectual. (Fuente: Xunta de Galicia)