La Xunta modificará la Ley de Universidades a través de la ley de acompañamiento

Santiago de Compostela, 30 de septiembre de 2026. La Xunta de Galicia descarta, por el momento, la elaboración de una nueva Ley de Universidades y adaptará el sistema gallego a los requerimientos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) a través de la Ley de Acompañamiento. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se ha reunido en la tarde de este miércoles con los rectores de las tres universidades gallegas, Carmen García Mateo, Ricardo Cabo y Rosa Crujeiras, para darles cuenta de las decisiones tomadas por el Gobierno gallego para ajustar la Ley del Sistema Universitario de Galicia al marco actual marcado, entre otras normas, por la LOSU.