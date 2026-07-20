La Xunta se propone ampliar las plazas de enfermería hasta alcanzar una por cada médico en 2030

Santiago de Compostela, 20 de julio de 2026. El Gobierno gallego avanza en el desarrollo del plan integral de reforma de la Atención Primaria y ha concretado una serie de novedades, entre las que se encuentra ampliar de forma paulatina las plazas de enfermería en el primer nivel asistencial hasta alcanzar la ratio de una por cada médico de familia en el horizonte de 2030. En la misma jornada en la que se reúne la Mesa Sectorial, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado algunas medidas que prevé impulsar la Consellería de Sanidade y que pondrá en conocimiento de los sindicatos para proceder a su negociación.