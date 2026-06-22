Xunta recurrirá ante TC el decreto de zonas de aceleración de renovables al limitarlas al 0,16%

Santiago de Compostela, 22 de junio de 2026. La Xunta ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto estatal que regula las zonas de aceleración renovables, por entender que invade competencias autonómicas. En la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha explicado que en estas zonas se permite instalar proyectos estratégicos por cumplir una serie de requisitos, por ejemplo buena conexión con la red o no tener impacto ambiental o sobre el patrimonio. (Fuente: Xunta de Galicia)