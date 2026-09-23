Yolanda Díaz presenta su candidatura para dirigir la OIT

Ginebra (Suiza), 23 de septiembre de 2026. La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles en Ginebra (Suiza) su candidatura a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un acto público interactivo junto a los otros dos candidatos al cargo, el togoleño Gilbert F. Houngbo, actual director general de la OIT, y Javier González-Olaechea, excanciller de Perú. (Fuente: Europa Press / OIT / EBS / Congreso / La Moncloa)