Zapatero reclama que se anule el 'caso Plus Ultra' por vulneración de derechos fundamentales

Madrid, 25 de junio de 2026. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado a la Audiencia Nacional la nulidad del 'caso Plus Ultra' por presunta vulneración de derechos fundamentales. A su vez, el juez que instruye el caso, José Luis Calama, ha acordado que se investigue "el origen", "eventual carácter delictivo" y "la identificación de las personas responsables" de filtraciones de los chats del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar.