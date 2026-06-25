Publicado 25/06/2026 15:28:26 +02:00CET

Zapatero reclama que se anule el 'caso Plus Ultra' por vulneración de derechos fundamentales

Madrid, 25 de junio de 2026. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado a la Audiencia Nacional la nulidad del 'caso Plus Ultra' por presunta vulneración de derechos fundamentales. A su vez, el juez que instruye el caso, José Luis Calama, ha acordado que se investigue "el origen", "eventual carácter delictivo" y "la identificación de las personas responsables" de filtraciones de los chats del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar.