Zazpi Baietz se moviliza en las capitales vascas por la oficialidad de la selección vasca

Bilbao, 19 de julio de 2026. El movimiento Zazpi Baietz se han movilizado esta tarde en las capitales vascas para reivindicar la oficialidad de Euskal Selekzioa (selección vasca) y con gritos en contra de España y de la selección española que esta noche juega la final del Mundial del fútbol. Estas movilizaciones se han convocado tanto en las tres capitales vascas como en Pamplona, "en contra de la asimilación nacional" y en apoyo a Euskal Selekzioa, unas protestas previas a la final del Mundial de Fútbol que se jugará a partir de las 21.00 horas entre España y Argentina.