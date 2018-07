Publicado 21/06/2018 14:26:55 CET

Cansado ya de que le acusen siempre de haberle sido infiel a Sofía, Alejandro Albalá prefiere pasar página y no desmentir más el tema. Sin embargo, parece que la ganadora de Supervivientes no tiene todavía muy claro si seguir confiando en el ex de Chabelita, porque prefiere mantener el silencio cuando es preguntada por nuestras cámaras.