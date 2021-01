Hasta 60 bomberos forestales combatirán un incendio en Berja (Almería) complicado por el viento

BERJA (ALMERÍA), 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) ha designado a un total de 60 bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente, un técnico de operaciones, un técnico de extinción, seis vehículos autobomba y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) como operativo para combatir en la noche del viernes al sábado el incendio que se ha declarado en un paraje de Castala, en Berja (Almería).

En el mismo, los fuertes vientos, con rachas que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros según el aviso de meteorología, están complicando las labores de extinción. Además, la zona cuenta con barrancos y laderas orientadas al viento, lo que dificulta aún más el trabajo.

Un portavoz del Infoca ha explicado a Europa Press que el incendio se declaró sobre las 14,40 horas y que se ha desplegado un fuerte dispositivo terrestre con el que estabilizar las llamas ante la imposibilidad de emplear medio aéreos.

Así, se desplegaron 49 bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente, cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, seis camiones autobomba, la unidad médica de incendios forestales y uno de los mandos.

REACCIONES

El incendio está originando reacciones políticas. Mientras que la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha confirmado su presencia este sábado en el lugar del fuego, la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha confirmado vía Twitter que está "siguiendo con preocupación" el incendio registrado en la Sierra de Gádor. "Mucho ánimo y agradecimiento a todos los profesionales que trabajan en la extinción de las llamas", ha dicho.

En parecidos términos y por la misma vía se ha manifestado la presidenta del Parlamento, la almeriense Marta Bosquet, que envía "mucha fuerza a los vecinos de la zona, a los profesionales del Infoca y a los servicios de emergencia que están trabajando para su control y extinción".

De su lado, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, se mantiene en permanente contacto con el alcalde de Berja y subraya que "Castala forma parte de los recuerdos de miles de almerienses".

Por último, la Policía Local de Berja agradece las llamadas de vecinos ofreciéndose voluntarios para ayudar, si bien "desgraciadamente de momento no podemos hacer nada, salvo confiar en que los profesionales del Infoca puedan trabajar y las condiciones climatológicas sean favorables". Asimismo, hace un llamamiento a no usar la pista forestal, para no entorpecer las labores de extinción.