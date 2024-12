El 77768, el primer cuarto premio, deja 320.000 euros en Almería, con una serie completa en Las Norias de El Ejido

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad ha dejado 320.00 euros repartidos por una buena parte de la provincia, con especial incidencia en Las Norias de Daza de El Ejido (Almería), donde el lotero Víctor Crespo, de la administración de lotería número 6 ha vendido una serie del número 77768, que en el sorteo de 2023 llegó a dar cuatro de los ocho quintos premios del sorteo.

"No soy supersticioso, pero como el año pasado he venido a desayunar con mis abuelos que tienen ya 91 y 89 años", ha explicado a Europa Press el lotero, quien ha querido llamar de nuevo a la suerte con unos churros. "El año pasado lo hice y me dieron suerte, así que este año he vuelto a repetir la jugada", ha apuntado.

Crespo se ha mostrado optimista ya que "queda mucho sorteo", por lo que confía en que el ritual que ha repetido le permita dar más premios entre sus compradores, algunos de los cuales también se llevaron el primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño de 2024.

El 77768 ha permitido repartir 200.000 euros desde la administración ejidense, si bien también se han vendido décimos del número agraciado en 'La técnica' de la calle Juan Lirola de la capital, en el barrio de Retamar y en el centro comercial Torrecárdenas.

Algunos de los décimos agraciados también han viajado por la provincia y se han despachado en la Administración número 1 de Campohermoso en Níjar, en un establecimiento de Puente del Río de Adra y en el establecimiento situado en el número 12 de la Avenida Puerta Litoral Andaluz de San Juan de los Terreros, donde también se ha vendido un décimo del tercer premio.